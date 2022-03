L'ultima volta con così tanti assenti, o almeno se lo augura Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero non si è detto preoccupato in conferenza stampa: oltre agli stop muscolari, ci sono stati gli infortuni traumatici, poi tante partite che non hanno permesso una turnazione adeguata. Senza lamentarsi, farà di necessità virtù: domani lancerà un giovane come Aké, probabilmente si vedranno anche Miretti e Soulé. Nelle speranze dell'allenatore, magari questa è l'ultima volta che, con tanto in palio, corre il rischio di lanciare giovani non ancora rodati in prima squadra. TORNANO I BIG - Tabella alla mano, dovrebbe essere così. I primi a rientrare saranno Dybala e Bernardeschi, giovedì già a disposizione e in gruppo. Paulo ha smaltito il fastidio muscolare ed è abile e arruolabile per la partita di domenica con lo Spezia; Federico è invece reduce da un periodo complicato, durante il quale ha dovuto combattere contro una fastidiosa pubalgia. Anche il recupero di Rugani procede spedito: a inizio settimana prossima potrebbe essere già reintegrato con la squadra, ma si naviga a vista. Alex Sandro torna prima del Villarreal, Zakaria nei pressi. Chiellini? Dipenderà dalle sue sensazioni. Dopo la sosta, comunque, dovrebbero esserci tutti. Chiesa e Kaio Jorge a parte.