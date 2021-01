16









Secondo quanto riportato da Tuttosport, nell'ultima settimana di mercato la Juve è fissa su Gianluca Scamacca. Nelle scorse settimane, i vari incontri con il Sassuolo: prima a Torino, poi a Reggio Emilia. Paratici non ha ancora trovato una sponda da parte dell'amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali. La punta, ricordiamo, è in prestito al Genoa ma è di proprietà del Sassuolo. E i bianconeri ci proveranno, anche in queste ultime ore, le più frenetiche ma anche le più ricche di opportunità.



QUANTO COSTA - Gli emiliani non hanno chiuso totalmente al prestito, ma vogliono certezze sul riscatto juventino. Soprattutto, non vogliono allontanarsi dalla valutazione fatta in partenza: dai 22 ai 25 milioni di euro. Bisogna trovare un compromesso, anche perché la Juve non ha intenzione di spendere così tanto per Gianluca. Anzi: per qualsiasi altro attaccante, non andrebbe oltre giugno. Occhio dunque al Parma, che prenderebbe volentieri Scamacca.