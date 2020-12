La vittoria per 3 a 0 al Camp Nou contro il Barcellona ha sicuramente caricato tutto l'ambiente Juventus che aveva bisogno di una vittoria come questa per migliorare umore e autostima. Quello che si chiede Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport, però, è se questa sia veramente la svolta buona per cambiare il cammino dei bianconeri: "Se fosse tutto oro quello che brillava al Camp Nou, Pirlo vincerebbe a mani basse il campionato e con ogni probabilità la Champions. Invece l'oro c'è, ma va misurato con la latta del Barcellona di questi giorni".