Oggi alle 15 la Juventus è chiamata ai tre punti nel match casalingo contro il Brescia. Tramite il proprio sito ufficiale, il club bianconero ha presentato la partita pubblicando un serie di dati e statistiche che caratterizzano l’incrocio tra le due squadre.



IMBATTIBILITÀ - La Juventus è imbattuta nelle ultime otto partite contro il Brescia in Serie A: sette successi e un pareggio per i bianconeri. La Juventus è imbattuta in casa in Serie A contro il Brescia: 17 vittorie e cinque pareggi in 22 sfide – tra le squadre contro cui le Rondinelle non hanno mai vinto in trasferta, la Vecchia Signora è quella affrontata più volte.



CALCI PIAZZATI - Nessuna squadra ha segnato più gol della Juventus su sviluppo di calcio piazzato in questo campionato (17), mentre il Brescia è quella che da palla ferma ha segnato di più in percentuale (48%: 10/21).