"La notizia è che dopo nove anni la Juventus non vincerà lo scudetto. Il paradosso è che, nonostante il colpo di stato, il campionato “rischia” di finire nello stesso periodo in cui, di solito, spirava sotto i suoi tacchi. Se batte il Sassuolo nel recupero di domani a San Siro, l’Inter si isserà a più 11 a nove turni dal termine.



Gira e rigira, è un’Inter che, per ribaltare la Juventus, alla Juventus si è ispirata, tanto che non si sa se scrivere Inter o Jnter. Beppe Marotta e Conte non furono rotelle banali, nella saga bianconera. Al contrario: molto nacque dalle loro tele, dalle loro dritte. Dunque: nove scudetti la Juventus e a ruota, salvo harakiri, uno l’Inter. Nove a uno: come il risultato della partita dalla quale, il 10 giugno del 1961, tutto cominciò, tutto esplose".



Il commento di Roberto Beccantini sul Corriere dello Sport.