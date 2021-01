7









Player trading. Letteralmente si tratta dello scambio di giocatori, finanziariamente un’arma con cui la Juventus ha sempre fatto rifiatare il proprio bilancio. Generare plusvalenze attraverso giocatori di proprietà del club ma quasi mai impiegati in prima squadra, spesso cresciuti nel settore giovanile oppure provenienti da squadre di Lega Pro, per poi essere rivenduti a peso d’oro. Così, investire sui giovani è diventato un mantra in casa Juve. In un periodo di crisi economica come questo, la Vecchia Signora è riuscita a generare nuove plusvalenze attraverso recentissime operazioni di mercato, come quella che ha portato Tongya al Marsiglia, oppure il duo Portanova-Petrelli al Genoa nella trattativa per Rovella. Calciomercato.com ha riportato molti degli affari che hanno arricchito le casse bianconere, attraverso giocatori che talvolta non hanno neanche indossato la maglia della Juve, senza comprendere nomi del calibro di Pogba, Coman o Cancelo, che hanno un passato più o meno rilevante alla Juve.



Sfoglia la gallery per vedere le maggiori plusvalenze della Juve