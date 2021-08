Dopo un Europeo giocato su livelli altissimi,Già nella scorsa stagione il figlio d’arte era stato uno dei bianconeri più positivi in Serie A e in Champions. Quest’anno, però, tutti aspettano- Dopo la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana vinte lo scorso anno con la Juventus, Chiesa adessoPer salire sul tetto d’Italia da protagonista, l’ex Fiorentina vorrebbe quantomeno replicare i 14 gol realizzati la scorsa stagione in 43 presenze totali.- In attesa di scoprire la formazione tipo di Max Allegri, Chiesa rappresenta il classico jolly che può ricoprire più ruoli. L’esterno destro d’attacco in un 4-3-3 è forse quello a lui più congeniale, ma come ha dimostrato con la Nazionale di Mancini può partire anche da sinistra, e all’occorrenza muoversi da falso nove. In caso di centrocampo a 4, invece, potrebbe ricoprire le fasce, mentre col 3-5-2 tornerebbe a ricoprire il ruolo d’esterno tuttocampo come a Firenze, perdendo però un pò di lucidità sotto porta.- Dopo il gol realizzato lo scorso anno alla Dinamo Kiev, l’ex Fiorentina non si è più fermato, risultando sempre decisivo. La Juve lo sa bene, tanto che nei giorni scorsi ha rifiutato offerte a sei cifre da club inglesi e dal Bayern Monaco. Chiesa non si muove da Torino, e il ragazzo è pronto per il definitivo salto in alto contribuendo al ritorno dello Scudetto in città.