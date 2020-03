Come racconta il sito ufficiale dell'Inter, ​la formazione nerazzurra e la Juventus sono le due squadre che hanno mancato l'appuntamento con il gol in meno occasioni in questa Serie A: una sola partita a secco per entrambe. Con 22 gol subiti i nerazzurri si confermano la miglior difesa di questo campionato, davanti a Lazio (23) e Juventus (24).