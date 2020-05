Le strategie di Juve e Inter si intrecciano nella scelta dell'attaccante per la prossima stagione: in attesa della riapertura del mercato, Paratici sta pianificando il lavoro per trovare il sostituto di Gonzalo Higuain, ormai fuori dal progetto bianconero. Tra i profili seguiti c'è quello di Edinson Cavani, in scadenza di contratto col Psg sul quale c'è anche l'Inter: secondo La Gazzetta dello Sport Leonardo avrebbe scelto di riscattare Icardi dai nerazzurri (70 milioni di euro) preferendolo quindi all'uruguaiano che si svincolerà così a zero. La Juventus segue da vicino la situazione perché interessata sia a Cavani ma ancora di più a Icardi, che potrebbe trattare col Psg in caso di riscatto.