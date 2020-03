Juventus, Inter, ma anche Psg e non solo. Il talento di Sandro juve fa gola a mezza Europa, ma il futuro non sembra essere già scritto, come riporta La Gazzetta dello Sport. Il centrocampista del Brescia, infatti, piace a tante squadre, ma Massimo Cellino, il suo presidente, guarda anche al suo contratto per cautelarsi. Infatti, l'accordo con Tonali scadrebbe il 30 giugno 2021, ma c'è già una clausola per il rinnovo - con bonus - automatico: così, il Brescia può stare tranquillo, senza che il prezzo di Tonali si svaluti, infatti, potranno far partire l'asta per il centrocampista già dalla prossima finestra di mercato.