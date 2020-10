1









Dominik Szoboszlai, segnatevi questo nome. C’è chi l’ha già fatto in tempi non sospetti, come Fabio Paratici, che lo iscrisse tra i giovani obiettivi di mercato sul suo famoso pizzino lasciato al ristorante. Da quel momento, gennaio 2019, il centrocampista del Salisburgo si è mostrato al calcio europeo, segnando 12 gol nella scorsa stagione e 3 in questa Champions League compresi i preliminari, finendo sul taccuino dei maggiori club al mondo. La Gazzetta dello Sport riporta le parole del ct ungherese (sua nazionalità) Marco Rossi: “Ciò che mi ha sorpreso non è il valore tecnico, ma ha personalità che mette in campo. Il progetto è spostarlo presto dal Salisburgo al Lipsia e poi vedere come andranno le cose. Su di lui so che ci sono Inter e Juve, ma la concorrenza è elevata”.