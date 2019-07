Romelu Lukaku è il primo obiettivo dell'Inter per rinforzare l'attacco di Antonio Conte in questo mercato estivo. E' lui il sostituto designato di Mauro Icardi, per il quale è forte l'interesse della Juventus, che sta provando un'azione di disturbo anche per il centravanti dei Red Devils. Intanto, il club inglese fa sapere all'Inter che non ha alcuna intenzione di svendere Lukaku: come riporta Calciomercato.com, il suo cartellino costa 85 milioni di euro. E i bianconeri restano alla finestra, in attesa della prossima mossa dei rivali nerazzurri.