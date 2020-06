Juve e Inter sono pronte a un (nuovo) testa a testa per Marash Kumbulla. Il difensore del Verona, classe 2000, è una delle sorprese di questa stagione e alla riapertura del mercato potrebbe fare il salto in una big. A parlare del talento albanese è il presidente del Verona Setti, a La Gazzetta dello Sport: "Non avevamo alcun dubbio sulle qualità umane e tecniche di Kumbulla, ha la testa di un adulto. A gennaio 2019 c’erano già parecchi club su di lui, ma noi eravamo convinti che potesse crescere ancora".