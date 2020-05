Juventus e Inter hanno ormai da tempo aperto la sfida di mercato per arrivare a Federico Chiesa. Il giocatore della Fiorentina, infatti, è conteso da entrambe le squadre, che si sorpassano e contro-sorpassano ad ogni occasione utile. Così, mentre la Juventus ha già ricevuto il gradimento del giocatore, secondo quanto riporta Calciomercato.com è l'Inter che temporeggia. Per Antonio Conte rappresenta un giocatore utile, ma Beppe Marotta non vuole ingranare la marcia: per il momento, infatti, i nerazzurri non sembrano intenzionati a soddisfare le richieste economiche di Rocco Commisso. Chiesa, infatti, costa 60 milioni di euro.