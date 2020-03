La Fiorentina ha messo in vetrina Gaetano Castrovilli, classe '97 e vero e proprio gioiellino del calcio italiano. Al primo anno di Serie A ha già lasciato tutti a bocca aperta, titolare del centrocampo viola e un futuro già assicurato. Sul giocatore infatti ha già messo gli occhi la Juve, pronto a contenderselo con l'Inter alla riapertura del mercato. Secondo La Gazzetta dello Sport però bisognerà fare i conti con la Fiorentina, che non ha nessuna intenzione di cedere Castrovilli e vuole rinnovare il contratto per un'altra stagione.