Dopo il rinnovo il mercato. Gleison Bremer ha stretto un nuovo accordo con il Torino, mentre Juventus e Inter spingono per lui. La vetrina della Champions League fa gola e il brasiliano ambisce ad entrare nella massima competizione europea. Ha firmato fino al 2024, facendo felice il presidente Cairo, mentre tutti chiedono di lui. "Sia l’Inter (in pole position), sia il Milan, sia un club di Premier (dove Bremer potrebbe già esaltarsi) sia quella Juventus che fa venire fitte extra di fastidio alla gente del Toro, specie dopo il veleno in coda alla trattativa Gatti", scrive Tuttosport. E aggiunge: "In merito a tale discussa e discutibile vicenda, circolano varie correnti di pensiero: chi garantisce che Cairo si sia legato al dito il dispetto bianconero - per il difensore del Frosinone, Vagnati aveva già raggiunto un’intesa dopo mesi di corteggiamento mai troppo deciso, ma certo costante - e dunque venderebbe il suo gioiello a chiunque tranne che ad Agnelli ; chi invece sostiene che lo stesso abbia soffiato Gatti a Cairo per graffiarlo dopo un no per Bremer; chi addirittura paventa che Gatti possa diventare contropartita estiva in caso di deciso assalto juventino al brasiliano".