La Lazio vuole riprendere gli allenamenti, ma gli altri club, su tutti Juve e Inter, non vogliono dare vantaggi. La squadra di Inzaghi vorrebbe fare da apripista, proponendo intanto di riprendere ad allenarsi in un ambiente sanificato, studiando condizioni di massima sicurezza. Piccoli gruppi atletici, niente partitelle, una serie di misure per evitare contagio o rischio per la salute.



VANTAGGI - Dopo la feroce polemica social, con il post che annunciava la ripresa degli allenamenti subissato di insulti, potrebbe arrivare lo stop istituzionale. La Lega Calcio, come riporta il Corriere dello Sport, non sarebbe d'accordo con Lotito: in molti, tra cui l'Inter di Marotta e la Juventus, non vorrebbero che un club si avvantaggiasse della situazione. Non solo: il ministro dello Sport Spadafora vorrebbe impedire anche le attività dei singoli runner, di fatto azzerando le possibilità di ripresa della Lazio.