di Nicola Balice

Se le danno di santa ragione. Juventus e Inter. O se si preferisce Fabio Paratici e Beppe Marotta. La lotta ormai è senza esclusione di colpi, non solo sul mercato. E si sposta dalle trattative per obiettivi comuni o magari per giocatori delle rispettive squadre, fino al piano mediatico con notizie fatte filtrare che riguardano i nemici giurati. In poco più di sei mesi l'escalation è stata vertiginosa. “Lo ha detto Marotta?”, spesso viene risposto a chi chiede in ambiente bianconero conferma o smentita di alcune mosse sul mercato. “Ma quello lo dice Paratici perché gli conviene”, si risponde in casa Inter. Ora la bomba è esplosa definitivamente.



LE ULTIME MOSSE – Il mercato di mezza Europa è ora bloccato in attesa di una risposta di Paulo Dybala, con quello scambio che coinvolge anche Romelu Lukaku e Mario Mandzukic sull'asse Torino-Manchester. Un'operazione che da molto complicata si è trasformata in quasi impossibile secondo quanto filtra dall'ambiente bianconero. Non tanto o non solo perché Dybala ancora non sembra intenzionato a dire sì ai Red Devils, per quanto la trattativa vada avanti tra mille difficoltà. Ma perché c'è l'Inter a far saltare il banco, con un'offerta da 85 milioni cash, quella giusta per lo United (e anche il Napoli si mette di mezzo offrendo Milik e soldi). Botta dalla Juve, risposta dall'Inter: nessun rilancio, è una mossa per nascondere il fatto che a breve riuscirà a chiudere l'affare. Ultime puntate di una saga destinata a durare a lungo. E già ricca di episodi precedenti. LE PUNTATE PRECEDENTI – Si parte piano, schermaglie per Trincao, che poi nessuna delle due ha preso. Poi si fa sul serio, lasciando da parte tutte le dichiarazioni relative all'addio di Marotta e al passaggio all'Inter. Si fa sul serio quando Paratici ricorda come, prima di arrivare a Cristiano Ronaldo, si sarebbe potuto “scatenare un casino” per Mauro Icardi. Che resta nei piani bianconeri, mentre l'Inter a quel punto “avrebbe potuto avere interesse per Dybala”. E ancora, quando il blitz di Paratici a Ibiza per incontrare proprio Wanda Nara sarebbe stato svelato dall'ambiente nerazzurro. Più se ne parla, meno può succedere. Solo alcuni episodi, d'altronde in amore e in guerra vale tutto. Paratici e Marotta di sicuro non si amano più. Mentre Juve e Inter di sicuro sono in piena guerra.