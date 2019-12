L’Inter torna dal Franchi con una pareggio beffa, agguantata dalla Fiorentina al 92’ con una rete di Dusan Vlahovic e acciuffata dalla Juventus, che ha battuto l’Udinese, in cima alla classifica di Serie A. Entrambe conducono con 39 punti, ma secondo gli analisti 888sport.it i bianconeri hanno aumentato il loro vantaggio nelle scommesse su chi vincerà lo scudetto: la loro quota, riporta Agipronews, è scesa da 1,55 a 1,50 mentre si è registrato un movimento opposto per l’Inter, che si era avvicinata nelle scorse settimane, ma ora è passata da 2,50 a 2,75. In attesa di aggiornamento la quota sulla Lazio, diventata ufficialmente la terza contendente dopo aver battuto la Juve sabato scorso: i biancocelesti, che giocano stasera contro il Cagliari, per il momento sono dati a 16,00.