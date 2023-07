Il futuro di Sergejsembra ancora lontano da una precisa definizione. Da ormai due giorni il centrocampista serbo è entrato nel suo ultimo anno di contratto con la, contratto che non ha voluto rinnovare e che oggi sta mettendo il patron biancoceleste Claudionella posizione di dover scegliere fra continuare a chiedere cifre importanti per il suo cartellino (40-50 milioni di euro) e perderlo a parametro zero al termine della prossima stagione. La, come noto, è sempre sulle sue tracce, ma non diversamente dall'che, come spiegano i colleghi di Calciomercato.com, ha trovato con il suo agente un principio di accordo già nei giorni immediatamente successivi alla finale di Champions League.- Ciò che sostanzialmente frena tanto i bianconeri quanto i nerazzurri è la quadratura economica fra il costo del cartellino del giocatore e il monte ingaggi, con la Juve che, in particolare, deve necessariamente concretizzare qualche cessione prima di potersi concentrare, eventualmente, su un'operazione importante come quella per il Sergente, che andrebbe a comporre un super trio con Adrien, fresco di rinnovo, e Paul. E a questo punto, peraltro, non si esclude più nemmeno un'ipotesi che avrebbe del clamoroso, ovvero che Lotito possa riuscire nell'impresa di convincere Milinkovic-Savic a rinnovare, trattenendolo ancora una volta a Roma.