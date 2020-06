Juventus e Inter duellano sul mercato per Federico Chiesa, ma usando la stessa strategia. Infatti, il giocatore è al momento ancora della Fiorentina, per questo Rocco Commisso non intende fare sconti. Come riporta Calciomercato.com, se le richieste della Viola resteranno sui 70 milioni, è difficile che una delle due squadre si possa fare avanti per prenderlo. Invece, qualora dovesse scendere il prezzo o cambiare la formula per l'acquisto - magari, inserendo contropartite tecniche - ecco che sia Fabio Paratici sia Giuseppe Marotta potranno tornare all'assalto dell'esterno della Fiorentina.