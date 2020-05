Arturo Vidal è uno dei profili proposti dal Barcellona alla Juve nell'ambito dell'operazione Pjanic. Ma, stando a quanto rivelato dall'ex centrocampista dell'Inter Gary Medel a Radio Continental in Argentina, i progetti futuri del connazionale sono molto diversi. A sorpresa, infatti, non c'è né la Juve né l'Inter (a cui è stato a lungo accostato) nei progetti dell'ex bianconero, oggi al Barcellona.



SOGNO BOCA - "Arturo Vidal muore dalla voglia di giocare al Boca Juniors. Vorrebbe giocare lì, con o senza di me. Ama il Boca - ha detto Medel - e lo segue sui social. È l'unico che segue l'Argentina e muore dalla voglia di andarci. Il Boca ha una grandezza in Europa che non si può nemmeno immaginare".