2









Non arrivano segnali incoraggianti. Mentre il paese conta morti e contagiati per coronavirus il pallone si domanda quando tutto potrà tornare alla normalità. Non presto, di certo. La Serie A si sarebbe dovuta rigiocare a partire dal 3 aprile ma ovviamente non sarà possibile. I pareri di medici ed infettivologi non consigliano la ripresa degli allenamenti almeno fino al 15 aprile. Di certo la data vale già per Milan, Inter, Atalanta e Brescia visto che in Lombardia è questa la disposizione data dalla Regione. In tutto questo la scelta di società come Juve e Inter di rispedire a casa alcuni calciatori complica i piani di ripresa. Di sicuro non sono le uniche, specifica Il Corriere dello Sport che analizza i possibili scenari futuri. STOP - Secondo l'associazione calciatori che ieri ha tenuto il suo consiglio direttivo (collegato anche Giorgio Chiellini) ci vogliono garanzie e "precise modalità di lavoro" per non rischiare la salute. In caso di problemi sarebbero i medici sociali a risponderne penalmente. La Lega però non si arrende ed è comunque convinta di portare a termine la stagione senza play-off anche se si dovesse scavallare a luglio. La stagione terminerebbe in quel mese e dopo una pausa di settimana prenderebbe il via la stagione 2020-21. Ipotesi ancora al vaglio della Lega. Oggi ci sarà una riunione informale tra i club di Serie A per fare il punto della situazione ma con la Uefa che rimanda Champions ed Europa League a data da destinarsi c'è la preoccupazione che la Serie A non possa riprendere. Un'eventualità che la Lega sta facendo di tutto per scongiurare. Oggi una nuova puntata.