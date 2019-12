di Francesco Guerrieri

Juve-Inter, sfida nella sfida. In campo come nel mercato. Copia e incolla, la sostanza non cambia. A infuocare ancora di più la rivalità è la presenza di due ex come Antonio Conte e Beppe Marotta passati "dall'altra parte". Manca ancora qualche giorno all'inizio ufficiale del mercato - 2 gennaio - ma sono già tanti i giocatori nel mirino di entrambi i club.



VIDAL - Uno su tutti? Arturo Vidal. E mica uno qualsiasi. L'Inter lo monitora da tempo ma nelle ultime settimana in casa Juve è nata una pazza idea di riportarlo a Torino, così da una parte e dall'altra sono partite le prime Mosse per anticipare la concorrenza. Il telefono dell'agente Felicevich squilla a ogni ora del giorno e della notte, primi contatti destinati ad andare avanti fino alle firme. Ma con chi? GIROUD - Altro giro altro obiettivo in comune: Olivier Giroud. E anche stavolta l'Inter ci sta lavorando da tempo, ma non è detto che riesca a portarlo in nerazzurro. Perché negli ultimi giorni ci sta pensando anche la Juve che per convincere l'attaccante del Chelsea è pronta a giocarsi la carta Matuidi, grande amico e compagno di nazionale.



GLI ALTRI - E ancora: tanti giovani per i quali le due società stanno pianificando le strategie. Da Chiesa a Kulusevski, passando per Tonali: operazioni per il presente e per il futuro. Il mercato si infiamma, Inter e Juve sono pronte a darsi battaglia.