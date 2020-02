La Juventus e l'Inter sono primi a pari punti, come quasi tutti sapranno dopo aver visto il risultato del Derby di Milano di ieri sera e, ancor più, quello dei bianconeri a Verona sabato sera. Eppure, qualcuno avrà storto il naso, nel guardare la classifica con le due squadre appaiate. Già, perché l'Inter al momento viene messa prima della Juventus, malgrado lo scontro diretto abbia detto sinora "Juve". Allora perché, nelle classifiche di oggi, i bianconeri sono alle spalle dei nerazzurri? Perché fino a quando non ci sarà il ritorno, il 1° marzo, la discriminante in caso di parità di punti è la differenza reti: al momento, la squadra di Conte ha sia un miglior attacco (48 contro 44) che una miglior difesa (20 a 23) della Juve.