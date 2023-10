"Inter e Juve giocano un calcio più funzionale al risultato e meno dispendioso, e questa può essere una chiave per lo scudetto". Apre così la Gazzetta dello Sport nella sua analisi sul 3-5-2 e il rendimento in Italia delle rose con questo modulo, che prosegue: "– l’Inter esprime un calcio migliore -, ma condividono il principio dell’attesa, la Juventus in misura più smaccata. Non si sfibrano, sanno aspettare e speculare. La Juve di più, sotto questo aspetto la partita di domenica a San Siro contro il Milan è stata esemplare: la squadra di Allegri in superiorità numerica si è lo stesso arroccata a difesa di un gol, anzi di un autogol, perché tale è stato il tiro di Locatelli deviato da Krunic. Allegri ha la motivazione in più della “guerra di religione”, chiamiamola così, tra giochisti e risultatisti . Pagherebbe di tasca propria per vincere questo scudetto alla faccia di chi venera Guardiola e disprezza gli eretici del risultato.".