di Mattia Pintus

In Italia non possiamo proprio farne a meno: tutto è politica. E se non è politica, quantomeno viene politicizzato. L'abitudine a "schierarsi" è endemica nella nostra storia, non solo per la Prima, la Seconda o la Terza Repubblica. Anche nel mondo del calcio, quindi, non c'è da stupirsi se si giocano due partite differenti. Una vera, diciamo, sul campo. Una più metaforica, dietro i banchi del potere. Un potere che si identifica negli organi che amministrano lo stesso spettacolo che, ogni settimana, i tifosi possono "ammirare" allo stadio. Così, alla luce dell'elezione di Paolo Dal Pino come presidente della Lega Serie A (dopo le dimissioni di Gaetano Micciché in novembre), la spaccatura che taglia in più parti la politica calcistica italiana sembra apparire più evidente che mai.



LO SCETTRO DEL COMANDO - Come ha riportato il Sole 24 Ore, Agnelli non sembra aver gradito l'elezione: il presidente bianconero avrebbe sperato quantomeno in un rinvio della nomina e l'accelerata non sembra aver convinto né la Juventus né l'Inter. Marotta ha dichiarato a caldo: "​La scelta è avvenuta in modo improvvisato. Dal Pino è un manager importante ma ci pareva giusto poter ascoltare il suo programma per questo avevamo chiesto un rinvio". Infatti, con il discorso relativo ai diritti televisivi ancora aperto, le big del campionato si sono trovate quasi spiazzate da un'elezione lampo. Un gruppo compatto (o quasi, perché la Roma ha sempre votato in linea con la Juve, tranne questa volta) che trascina l'immagine del calcio italiano nel mondo, ma che sembra aver poca voce in capitolo quando c'è da decidere.



LOTITO, ANCORA - Così, la spunta ancora una volta il partito di Claudio Lotito. Il gruppo delle medio-piccole ha dimostrato nuovamente un peso specifico non indifferente. L'opzione Micciché, proposta da Urbano Cairo, ha trovato un discreto consenso (7 voti), ma ne sono bastati dodici per far eleggere Dal Pino. Insomma, la maggioranza delle squadre, com'è giusto che sia in democrazia, ha vinto. Eppure, con il fattore ricavi sempre più importante nel calcio contemporaneo, stride un po' sentire il disaccordo di chi ha i fatturati più importanti. E la questione diritti televisivi, in tal senso, non è certo democratica: se sale il prezzo del pacchetto Serie A, il merito è certo di tutte le squadre, ma non può essere - logicamente - ridistribuito equamente.



GIRANDOCI INTORNO - Il nocciolo della questione, quindi, non è tanto l'elezione in sé di Dal Pino (il suo curriculum è stato, ad esempio, ciò che ha convinto la Roma a votarlo). Il problema resta la divisione, non dei poteri, quanto dei potenti: la frattura si prolunga da anni e non sembra esserci via d'uscita. Chiedere l'egemonia delle big solo in nome del blasone non sarebbe giusto, ma quanto può esser corretto che ogni decisione debba passare sotto l'approvazione di squadre che, inevitabilmente, hanno prospettive differenti rispetto Juventus, Inter, ma anche Milan e Roma? Perché i prodotti da "esportazione" del nostro calcio faticano a comandare in casa propria? Il fatto che sia una domanda a chiudere questo discorso, racconta proprio l'enigmatica situazione che, fino a prova contraria, non sta portando poi floridi risultati.