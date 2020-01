Inter e Juve si contendono lo scudetto, ma non solo: in palio c’è anche il titolo di campioni d’inverno. Nel caso in cui entrambe le squadre dovessero vincere nella diciannovesima giornata, nerazzurri e bianconeri resterebbero appaiati in cima alla classifica della Serie A. Il regolamento, in caso di arrivo a pari punti al termine del girone d’andata, prevede come primo criterio la differenza reti. A spuntarla sarebbe dunque l’Inter, che è a +25, mentre la Juve è a +18. A fine campionato invece a contare, in caso di arrivo a pari punti, sarà il doppio scontro diretto, con la Juve che ha vinto la prima sfida a San Siro 2-1.