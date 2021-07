. Duello con l'Inter per il trequartista classe 2004, che fa gola a tanti. Un'operazione per il futuro quella legata al giocatore in uscita dal Chievo, che in passato era stato sondato anche dal Monza con un'offerta da 2.8 milioni di euro. Proposta rispedita al mittente, ma il Chievo è stato ufficialmente ecluso dalla prossima Serie B e quindi l'affare può essere molto vantaggioso. Samuele, fratello di Emanuel che gioca nel Bologna, è considerato un vero talento: ha già debuttato in Serie B e in Primavera ha numeri eccezionali, 14 gol e 11 assist in 19 partite. Lo riporta Sky Sport.