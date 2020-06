Tante voci che si rincorrono sul futuro di, centrocampista classe '97 della Fiorentina e una delle sorprese di questa stagione. Al primo anno in Serie A ha già convinto tutti, attirando l'attenzione della Juve ma non solo: sul giocatore è forte anche l'interesse dell'Inter, ma a parlare del suo futuro è lo stesso Castrovilli ai microfoni di Tuttosport: "Io resto in viola" ha svelato sulla prima pagina del quotidiano sportivo. L'intervista completa sul giornale in edicola domani.