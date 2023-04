Juve-Inter, semifinale di Coppa Italia. Ecco idelle due squadre, raccontati dal sito ufficiale della Juventus:"La Juventus ha raccolto 11 vittorie nelle ultime 13 partite giocate in tutte le competizioni (1N, 1P): i bianconeri da inizio febbraio ad oggi hanno trovato la sconfitta solamente contro la Roma in campionato il 5 marzo.L’Inter ha perso 4 delle ultime 6 partite giocate in tutte le competizioni (1V, 1N) e in particolare quattro delle ultime cinque in campionato, parziale in cui per ben tre volte non ha trovato il gol".