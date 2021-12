1









Dopo la decisione del Consiglio dei ministri di ridurre la capienza degli stadi al 50%, causa variante Omicron, diversi club hanno momentaneamente sospeso la vendita dei biglietti per le prossime partite. Dalla Juventus al Bologna, passando da Roma, Inter e Napoli, tutti coinvolti. E la pandemia fa slittare anche la Supercoppa italiana tra Inter e Juventus, in programma a San Siro giovedì 12 gennaio: le due squadre, infatti, sono d’accordo a posticipare la gara in primavera, quando ci saranno meno contagi e si potrà arrivare a una capienza del 70 o del 100%. Un problema di conti, anche: con la metà del pubblico l’incasso sarebbe minore di almeno 1,5 milioni. E anche gli sponsor spingono per un evento con pubblico. Per l’ufficialità manca soltanto l’ok della Lega.