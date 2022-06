Come racconta Gazzetta, uno tra Miretti, Rovella e Fagioli dovrà partire. Tenerli tutti in rosa, però, potrebbe essere controproducente, limitando gli spazi di ognuno. È quindi assai probabile che almeno uno sia destinato a partire in prestito. Non Fagioli, presumibilmente nemmeno Miretti, che Max ha già lanciato con profitto in Serie A... L’indiziato numero uno è quindi Rovella, che negli ultimi 6-7 mesi al Genoa ha giocato pochissimo causa infortuni.