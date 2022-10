. Qualsiasi giustificazione, qualsiasi attenuante perde di credibilità dopo l'ennesima prestazione difficilmente commentabile da parte della Juventus.La Juventus a inizio ottobre è lontana 10 punti dalla vetta del campionato e fuori - a meno di un miracolo - dai gironi di Champions League.L'inizio di stagione è stato addirittura peggiore rispetto a quello già complicato di un anno fa, dove però almeno c'era da considerare di essere al primo anno di un nuovo ciclo. Un ciclo che sembra ormai destinato a concludersi, se non ora, a breve.Le scelte di formazione avevano già lasciato molto perplessi i tifosi della Juventus, con Bremer lasciato fuori per Rugani (solo una presenza prima di oggi) e Kostic tenuto in panchina per inserire Mckennie adattandolo sulla corsia esterna. L'allenatore bianconero le aveva spiegate nel prepartita con la logica del turnover.. Così come fino ad ora. Anche l'argentino, sostituito dopo 45 minuti da Manuel Locatelli, a evidenziare ancora di più gli errori commessi.è fuori dalla lotta scudetto, con il rischio concreto di non arrivare tra le prime quattro e a un passo dall'eliminazione ai gironi in Champions League dopo 10 anni che non accadevaIn questa situazione, tutto ciò perde valore. Squadra che tra l'altro, appare sempre più evidente non seguire l'allenatore, o quantomeno, non crederci più.