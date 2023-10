Dopo la vittoria per 1-0 contro il Verona, Manuel, centrocampista della, ha condiviso le sue riflessioni sul possibile rinnovo del contratto con il club bianconero in un'intervista con Sportitalia: "Spero che la questione del rinnovo venga risolta al più presto. Sia io che la Juventus lo desideriamo fortemente".Manuele la, insieme verso il futuro. Leper ildel centrocampista procedono senza intoppi, orientandosi verso un nuovo accordo che si estenderà fino a giugno 2028. Locatelli nutre il sogno di un giorno poter indossare la fascia da capitano, un segno distintivo e di rappresentanza che ha sfiorato come vice di Rabiot nella notte di San Siro. Nonostante sia attualmente dietro ae al medesimo francese nella gerarchia, sembra destinato a conquistare quel prestigioso ruolo in un prossimo futuro.L'idea sia da parte sua che della Juventus è quella di pianificare un futuro duraturo insieme, come testimonia l'attuale discussione sul rinnovo del contratto, con l'obiettivo di estendere l'attuale scadenza, originariamente prevista per giugno 2026, fino al 2028. "È un giocatore che incarna i valori della Juventus, sia caratterialmente che tecnicamente", ha sottolineato Allegri, un pensiero condiviso unanimemente dalla Juventus.