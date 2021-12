Cambia tutto per un cambiare nulla: la citazione è del Gattopardo, ma la realtà dei fatti porta all'interno del mercato della Juventus, che ancora una volta posa gli occhi sulle occasioni di mercato. Posto che per Vlahovic ci vorrebbe uno sforzo troppo importante per le casse bianconere, a questo punto - come racconta Calciomercato.com - il nome "nuovo" è quello diPer CM, i contatti tra le parti sono ripresi, forse non si sono mai interrotti. Icardi vuole la Juve e la Juve vuole Icardi: entrambi potrebbero risolvere un po' di problemi venendosi incontro. Restano gli ostacoli, però: i limiti economici su tutti. La trattativa non è infatti semplice, né per l'ingaggio e nemmeno per le richieste del Psg. La Juve infatti può prendere Icardi, ma in questo momento solo in prestito e senza poter fissare alcuna garanzia di riscatto a fine stagione.