di Nicola Balice

Il campionato è finito. La Juve è in Champions. E questo pone un bel punto sulla stagione, conclusa con un sospiro di sollievo che permette di tracciare un bilancio dopo aver tutto sommato limitato i danni. Ci sono una Supercoppa e una Coppa Italia in più in bacheca, la prima stagione senza scudetto permette comunque alla Juve di restare (caos Super Lega permettendo) nell'Europa che conta. Quello che non si può più rimandare e la fase delle decisioni definitive. Giorno dopo giorno alla Continassa andranno fatte le scelte per poi continuare a programmare tutto il resto.



La panchina, prima di tutto. E parallelamente il ruolo del dirigente a capo di tutta l'area sportiva. Ma anche tutta una serie di giocatori chiave, in campo e nello spogliatoio. Tre su tutti sono vincolanti per vari motivi, Chiellini, Ronaldo e Dybala.



