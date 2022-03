Che sia arrivato il momento di Fabio Miretti? Il centrocampista classe 2003 scalpita. Chiamato a rapporto da Massimiliano Allegri già nei giorni scorsi dopo l'infortunio di Weston McKennie (a cui si è aggiunto poco dopo quello di Denis Zakaria), il talento del vivaio bianconero inizia ora a vedere all'orizzonte una maglia da titolare, o comunque una presenza in campo più prolungata dell'assaggio gustato in Champions League, nei minuti finali contro il Malmö.

Quando è giunto il momento di farsi trovare pronto, del resto, "Ciko" non ha mai sbagliato, come sottolinea Tuttosport: alla Juve fin dal 2011, il ragazzo è stato spesso e volentieri impiegato sotto età e in tutti i ruoli del centrocampo, da trequartista a mediano, anche se lui preferisce giocare all'interno di una linea a tre così da esaltare le sue doti tecniche (dalla percussione palla al piede al fraseggio stretto fino alle soluzioni dalla distanza) e atletiche (corsa e coordinazione). Proprio in questa posizione Massimiliano Allegri potrebbe concedergli una chanche domani sera al Franchi, nella gara di Coppa Italia contro i viola: il suo obiettivo, negli ultimi allenamenti prima della partenza per Firenze, è quello di convincere il tecnico. E "rubare" il posto a uno tra Arthur, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot.