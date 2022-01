Il compito non è per nulla facile, ma nemmeno impossibile. E ora tocca a loro. Kulusevski e Bernardeschi dovranno provare a raccogliere l'eredità di Federico Chiesa. Magari anche insieme, e già da domani in Supercoppa contro l'Inter, se Allegri decidesse di giocare con due centrocampisti centrali e due esterni puri, mantenendo Morata e Dybala davanti. I due, come ricorda l'edizione odierna di Tuttosport, sono già scesi in campo insieme contro Salernitana e Genoa, con buoni risultati, ma l'ostacolo domani è decisamente più alto.

Anche per questo (e per la concomitante assenza dello squalificato Cuadrado), il tecnico livornese potrebbe scegliere solo uno dei due e tenere l'altro come "arma" da utilizzare a gara in corso, tanto più che la sfida potrebbe prolungarsi fino a supplementari e rigori. In ogni caso, un loro impiego in contemporanea non è da escludere: la stagione della Juve è lunga, e la mancanza del numero 22 si farà sentire, sempre di più.