Prima pareggia con Crotone e Benevento, poi sbanca il Camp Nou con tre gol contro il Barcellona. Qual è la vera Juve? Sarà il campo a dirlo e lo farà tra la fine del 2020 e l'inizio dell'anno nuovo. Due mesi in cui Andrea Pirlo si gioca tutto con l'obiettivo di mettere a tacere una volta per tutte le critiche arrivate nei primi mesi a allenatore. C'è chi storce il naso perché ha schierato troppi giovani, altri sostengono che non sia pronto per stare in panchina. Lui ribatte colpo su colpo con qualche preoccupante frenata. La vittoria col Barça però è stata una spinta importante sull'acceleratore, è da lì che bisogna ripartire per (ri)costruire la stagione. Andrea vuole ripartire da lì, e ai suoi giocatori chiede il massimo per risalire la classifica.



CONTINUITA' - Conquistati gli ottavi di Champions, l'obiettivo è quello di concentrarsi esclusivamente sul campionato almeno fino a gennaio, quando i bianconeri debutteranno in Coppa Italia. Dando un occhio alla classifica c'è un -6 dal Milan da recuperare prima che sia troppo tardi, tra dicembre e gennaio l'allenatore giocherà una sola partita a settimana dovrà trovare quella continuità di risultati e gioco che finora è mancata. Questa dev'essere la parola chiave per la svolta, come riporta il Corriere dello Sport. La prima tappa è già domenica contro il Genoa a Marassi, dove i bianconeri dovranno scendere in campo con l'atteggiamento giusto senza sottovalutare un avversario che non se la sta passando benissimo (penultimo in classifica).



CALENDARIO - Motivazione e concentrazione, senza perdere di vista l'equilibrio in campo per non sbilanciarsi troppi in avanti. Da qui a fine 2020 i bianconeri, dopo la partita con la squadra di Maran - che rischia il posto - affronteranno Atalanta, Parma e Fiorentina. Fare bottino pieno con 12 punti da mettersi in tasca non è una sfida impossibile. Il 2021 si aprirà con la sfida contro l'Udinese, prima di uno dei periodi chiave della stagione in cui la squadra di Pirlo affronterà Milan, Sassuolo, Inter il Napoli in Supercoppa italiana; poi, chiuderà il girone d'andata contro il Bologna. La speranza è quella di ritrovarsi in corsa per tutti e tre gli obiettivi nelle battute finali della stagione, ora però è arrivato il momento della svolta. Per far capire a tutti che la vera Juve è quella del Camp Nou.