Dopo essere stato molto vicino ad Houssem Aouar, l'Arsenal si tira fuori dalla corsa al centrocampista del Lione. Buona notizia per la Jueventus, che sta seguendo da più di un anno la crescita del gioiellino classe '98 e che potrebbe provare un nuovo assalto in vista della prossima stagione. Dall'Inghilterra quindi arriva la notizia della rinuncia dei Gunners, e per Paratici vuol dire una rivale in meno e la possibilità di sfruttare ancora di più gli ottimi rapporti con il Lione col quale in estate ha chiuso l'affare De Sciglio.