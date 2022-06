È atteso nelle prossime ore l'incontro fra la dirigenza della Juve e Andrea D'Amico, agente di Nicolò Fagioli. Un summit che potrebbe rivelarsi decisivo per imprimere una direzione chiara al futuro del centrocampista classe 2001, che da parte sua ha già espresso più volte e con chiarezza la sua posizione: il piacentino, in scadenza nel 2023 e reduce da un'ottima stagione con la maglia della Cremonese, desidera tornare a Torino per restarci e sentirsi importante fin da subito, senza limitarsi a un ruolo da comprimario nè accontentarsi di un altro prestito.



La Signora non vuole correre il rischio di perdere a zero uno dei migliori talenti italiani in prospettiva. Il vero problema da risolvere, come riportato da Calciomercato.com, è quello relativo al ruolo nella rosa di Massimiliano Allegri: il tecnico livornese, infatti, allo stato attuale, vorrebbe puntare ancora su Fabio Miretti e riportare alla base Nicolò Rovella, con il rischio di relegare in panchina Nicolò Fagioli. L'incontro odierno, quindi, sarà una sorta di dentro o fuori. Intanto, nelle ultime ore si è fatto avanti Adriano Galliani per il suo Monza, una pista da tenere in seria considerazione.