Il tesoretto, dove lo metto? La Juve cerca di farsi spazio, ma spazio economico. E vuol dire: servono soldi, risparmiati da ingaggi e in arrivo da eventuali cessioni, per portare a casa un mercato degno delle ambizioni della squadra bianconera.



I mancati prolungamenti di Dybala e Bernardeschi, la rinuncia all'intero riscatto di Morata, le cessioni di Kulusevski e Bentancur: qualcosa, insomma, è già arrivato. Ma cosa serve per allungare il tesoretto, rimpinguarlo e aiutare così la società a chiudere operazioni onerose e importanti, vedi Di Maria e Pogba?



Servono ancora uscite e tanti sono in bilico. Date un'occhiata alla gallery qui in basso: tutte le situazioni in bilico, per arricchire il tesoretto.







ARTHUR. La Juve pensa all'addio del brasiliano, è fuori dal progetto. Si lavora su prestito o scambio.



RABIOT. Ingaggio pesante e mercato: piace allo United, occhio al Psg.