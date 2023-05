In gallery le tre priorità della società, dall'allenatore al nuovo direttore sportivo fino al tema dei rinnovi/riscatti.

Non è ancora terminata la stagione ma dopo aver messo un punto definitivo sul fronte della giustizia sportiva, è come se oggi fosse già il giorno zero per la Juventus. Quello in cui finalmente la società potrà iniziare concretamente a progettare la prossima stagione e il futuro. Se è vero che ancora non è certo quale competizione europea giocherà da settembre (Conference o Europa League) e soprattutto se potrà davvero partecipare o sarà esclusa dalla UEFA, l'incognita più grande è stata comunque superata. Ovvero il rischio di partire anche il campionato 2023/2024 con una penalizzazione o di riceverne un'altra nella stagione in corso escludendo ai bianconeri l'accesso a una coppa europea con la possibilità quindi che un'eventuale sanzione della UEFA fosse scontata l'anno dopo (di fatto impedendo alla Juve di qualificarsi per almeno due stagioni). Nulla di tutto ciò, sospiro di sollievo per tutto l'ambiente Juve che adesso può pensare a ripartire senza più condizionamenti.