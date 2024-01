Oggi, come racconta Tuttosport, termina l'avventura di Filippoalla. Un'avventura mai davvero decollata, al di là dell'esperienza in Next Gen, e passata da diversi prestiti, l'ultimo dei quali all'Empoli, concluso prima del tempo con il trasferimento al. Sarà dunque in Sicilia, in Serie B, la prossima tappa del centrocampista classe 2001, che porterà nelle casse del club bianconero 4 milioni di euro: si tratta proprio della cifra necessaria per finanziare l'acquisto di Tiago Djalò, ormai solo da annunciare; il difensore portoghese è atteso a Torino per le visite mediche nei prossimi giorni.