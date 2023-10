Quella di oggi è una giornata cruciale per la Juventus, ma, soprattutto, per Paul, chesul test antidoping effettuato al termine della prima giornata contro l'Udinese e risultato positivo al testosterone. Dopo aver chiesto e ottenuto il rinvio lo scorso 20 settembre a causa dell'assenza del proprio perito, il destino del francese verrà definito al massimo nelle prossime 72 ore.e quindi, non per forza verranno annunciati nella giornata odierna.- I rischi ai quali potrebbe andare incontro Pogba vanno dama tutto dipenderà da come i legali del Polpo riusciranno a gestire questa situazione. Quasi impossibile che l'esito iniziale venga ribaltato e, di conseguenza, bisognerà spingere sul fatto che questo farmaco sia stato preso involontariamente, ed è quello che faranno gli avvocati di Pogba. Qualora riuscissero a dimostrare questa condizione, il rischio di squalifica massima non va oltre i due anni, al contrario, invece, la pena si estenderebbe fino ad un massimo di 4 anni.- Proprio per questo, in casa Juve si sta valutando con attenzione la situazione sul contratto del francese, con lache sarebbe prioritaria. Ma ci sono anche degli ostacoli, perchè un divorzio anticipato potrebbe far saltare alcuni benefici fiscali previsti nel decreto crescita. Ora la Juve è a un bivio e deve scegliere la soluzione migliore per tutti, non prima di aver conosciuto l'esito finale però.