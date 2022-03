Il d-day è arrivato. Lunedì 21 marzo, è in programma oggi l'incontro tanto atteso (e rinviato) tra la dirigenza della Juve e Paulo Dybala, accompagnato dall'agente Jorge Antun e da Carlos Novel, l'uomo che ne cura le sponsorizzazioni. Come sottolinea Tuttosport, per quanto importante quello odierno potrebbe non essere l'appuntamento decisivo per il rinnovo di contratto, già solo per il fatto che Federico Cherubini e Maurizio Arrivabene dovrebbero aggiornare i rappresentanti della Joya su una proposta economica diversa dall'ultima, "prevedibilmente fondata su una parte fissa non lontana dai 7 milioni attualmente percepiti dall'argentino e una variabile legata anche a presenze e gol. Come dire: più segni, più giochi, più guadagni".

Plausibile, dunque, che Dybala voglia prendersi il suo tempo per riflettere sulla portata dell'offerta, confrontata anche con ciò che la concorrenza potrebbe dargli: si parla di Inter e Atletico Madrid alla finestra, ma chiunque lo voglia - sottolinea ancora il quotidiano - intende vederci chiaro sui suoi continui stop fisici. Intanto, all'incontro alla Continassa il numero 10 si presenta con un gol in più nel paniere, quello segnato ieri contro la Salernitana, e con le certezze del feeling con Vlahovic, dell'abbraccio con Allegri e della standing ovation dell'Allianz Stadium. Niente, insomma, che possa far presagire un addio imminente.