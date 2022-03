È il giorno di Federico Bernardeschi. Come confermato da Tuttosport, quest'oggi è previsto un incontro (o un contatto telefonico) tra la dirigenza e l'agente Federico Pastorello per il possibile rinnovo di contratto dell'esterno classe 1994. Se da parte del giocatore c'è il desiderio di continuare in bianconero, anche accettando un ingaggio più basso, dal lato della Juve non sembra esserci l'intenzione di riservargli un trattamento "alla Dybala", ma solo nelle prossime ore se ne saprà di più.