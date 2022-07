#Bremer al JMedical: al via le visite mediche per il pic.twitter.com/BebElgST5K — ilbianconero (@ilbianconerocom) July 20, 2022

Ci siamo, è la giornata di. Il nuovo difensore della Juventus è pronto al primo bagno di folla bianconero, e l'attesa è sempre più spasmodica. Già dalle 7 del mattino, tanti tifosi sono accorsi al JMedical per strappare una foto, un autografo e le prime parole del calciatore brasiliano.Bremer firma un contratto di cinque anni con la Juventus, per una cifra vicina ai 6 milioni di euro. Al Toro andranno circa 50 milioni, bonus compresi. E adesso, ecco le immagini, le visite e quindi la firma: la Juve piazza il super colpo in difesa.