È il giorno della verità per quanto riguardaal menisco laterale di Paul. Il centrocampista francese che è tornato in anticipo dalla tournée americana dellacome appreso da IlBianconero.com,per incontrare il professor Sonnery-Cottet e valutare quale sia la strada migliore per il recupero che potrebbe essere tra i due e i cinque mesi, nella giornata di oggi è comunque atteso il verdetto finale sui tempi di recupero. Queste le possibili ipotesi per il recupero del polpo.